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Гомельские таможенники изъяли швейные, текстильные и кожгалантерейные изделия стоимостью 559 тыс. белорусских рублей

20.07.2017  22:58

Из Болгарии в Белоруссию пытались ввезти более 130 не указанных в декларации наименований товаров легкой промышленности, сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета Республики.

Более 130 наименований товаров легкой промышленности задержали при досмотре одного из автомобилей гомельские таможенники. Продукция, следующая из Болгарии в Белоруссию, не была указана в декларации. Таким образом, стоимость груза, состоящего из одежды, портьерных тканей, кожгалантереи и др., была уменьшена в 7 раз. Владелец товара пытался уйти от таможенных платежей в размере 190 тыс. белорусских рублей. Однако, в результате лишился всего товара стоимостью 559 тыс. белорусских рублей.

По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс.

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