На четвертом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» открылся магазин торговой марки Gulliver площадью 140 кв. метров, сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

Gulliver – это одежда, обувь и аксессуары для детей от 0 до 15 лет. Основной принцип создания коллекций одежды – totallook – формирование полного гардероба ребенка. В зависимости от образа жизни, цветовых предпочтений и настроения, одежду можно подобрать в разных стилевых и функциональных решениях. Компания работает на российском рынке более 15 лет.

Помимо повседневной детской одежды и обуви, ассортимент магазина в «Афимолл Сити» включает нижнее белье, головные уборы и аксессуары для маленьких модников, а также одежду для торжественных случаев.

Коллекции Gulliver рассчитаны на четыре возрастные группы: Baby – от 0 до 12 месяцев, Mini – рост 98-116 см, Kids – рост 122-140 см и Teens – рост 146-164 см. Магазин работает в среднем ценовом сегменте.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».