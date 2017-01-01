Илья Шиян создал капсульную коллекцию для номинанток премии «Super мамы года»

Церемония награждения II Национальной премии «Super мамы года» пройдет 26 ноября в Barvikha Hotel & Spa, сообщают организаторы.

Мероприятие «Super мамы года» будет организовано в стиле «Синема». Главная интрига - кому же достанутся заветные короны - будет раскрыта в финале «оскороносного» вечера. Уже известно, что статуэтку в номинации «Супер мама - 2017» вручит постановщик главных российских телешоу Александр Ревзин, победительницу в номинации «Кино мама – 2017» будет награждать российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии «ЮГ», худрук театра «Модерн» - Юрий Грымов. А награду в номинации «Дизайн мама – 2017» вручит дизайнер-модельер Илья Шиян, создавший специально для премии капсульную коллекцию, которую покажут на подиуме «синемамы», опробующие себя в роли моделей.

Среди приглашенных гостей: Полина Диброва, Галина Юдашкина, Полина Гагарина, Пелагея, Ксения Собчак, Галина Боб, Наталья Лесниковская, Елена Кулецкая, Поля Полякова, Анфиса Чехова, Анастасия Меськова, Ирэна Понарошку, Екатерина Шпица, Юлия Михальчик, Екатерина Дробыш, Оксана Акиньшина, Алиса Гребенщикова, Алиса Толкачева, Анна Хилькевич, Максим, Ксения Бородина, Кристина Асмус, Анастасия Стоцкая, Алсу, Анна Снаткина, Виктория Дайнеко, Екатерина Климова, Юлия Волкова, Мария Шукшина, Алена Водонаева, Светлана Лобода, Наталья Подольская, Любовь Толкалина, Екатерина Гусева, Екатерина Стриженова, Светлана Хоркина, Илана Юрьева и многие другие звездные мамы.

В программе вечера заявлены выступления Анжелики Агурбаш, Сати Казановой, Мити Фомина, Теоны Дольниковой, Пьера Нарцисса, которые вместе с Валерией, Иосифом Пригожиным, Олесей Судзиловской, Эвелиной Бледанс, Дмитрием Шепелевым и другими звездами пройдут по красной дорожке.

Иллюстрация предоставлена организаторами.