09.02.2017 21:44

В октябре 2017 года в России планируют утвердить ГОСТ по организации онлайн-торговли. Требованиям, указанным в нем, уже отвечают интернет-магазины детской обуви «Деленка» и «Сороконожка», сообщает пресс-служба компании «Мила – обувь оптом».

В Российском институте потребительских испытаний (РИПИ) разработали государственный стандарт по организации онлайн-торговли. Документ планируется утвердить в октябре 2017 года, а с 1 июня 2018 года он вступит в силу.

Согласно ГОСТу интернет-магазины должны будут указывать полную юридическую информацию о продавце, оформлении заказа и его подтверждении, различных способах оплаты и доставки товара, а также исчерпывающие сведения о возможности возврата покупки в случае возникновения проблем.

Создатели интернет-магазинов детской обуви «Деленка» и «Сороконожка» уже реализовали данные требования.

ГОСТ также обязывает продавцов размещать на сайте полную информацию о товаре: фотографии с нескольких ракурсов, сертификаты, факты о потребительских свойствах, месте изготовления, сроки службы, цену и т.д. Эти пункты также были заложены в техническое задание на создание сайтов «Деленка» и «Сороконожка».

«В настоящее время на онлайн-торговлю распространяются положения закона «О защите прав потребителей», правила продажи товаров дистанционным способом, а также правила продажи отдельных видов товаров и ГОСТ об обычной торговле. Создавая «Деленку» и «Сороконожку», мы тщательно соблюдаем требования этих документов. Думаю, что появление нового ГОСТа не потребует от нас каких либо существенных доработок, а просто сделает текущую деятельность удобней, предложив единый государственный стандарт», - прокомментировал администратор указанных интернет-магазинов Александр Бородин.

Компания «Мила» входит в тройку крупнейших игроков обувного рынка в Уральском федеральном округе и является лидером по оптовой торговле детской обувью. Занимается оптовыми поставками обуви в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в ХМАО и на Ямале. Оборот компании составляет порядка 315 млн рублей. Главное направление работы компании «Мила» — продажа обуви оптом: мужская и женская обувь, детская обувь, спортивная обувь, обувь для активного отдыха, летняя, зимняя и демисезонная обувь. В число торговых марок компании входит обувь марок «Котофей», «Топ-топ», «Зебра», а также спортивная обувь Anta и WBL. Организация также продукцию через интернет-магазины «Сороконожка» и «Деленка».