Темы для новой коллекции Eleventy отражают разные периоды жизни современного космополита, сообщается в пресс-релизе компании.

Eleventy вкладывает новый смысл в традиционную манеру одеваться, используя комбинацию стилей и представляя коллекцию Office Casual для руководителей. Галстук уступает место трикотажу, который носят с мягкими жакетами и брюками из хлопка, не заправляя в них рубашки из денима c изящными принтами. Пальто, выполненные из лодена или кашемира, стали длиннее и мягче. В некоторых случаях с шалью вместо лацканов.

Для путешествий Eleventy предлагает стиль Soft Formal, в основе которого лежит практичность. Бесформенные, легкие пиджаки можно упаковать в чемодан, так же как обычный свитер. Костюмы в бледно-серых и коричневых оттенках демонстрируют особенности пошива, основанные на неаполитанских традициях. Их отличает более мягкая и комфортная форма брюк, а также легкие ткани. Эти качества присущи и пальто.

Коллекция Urban Style отражает взгляд дизайнеров на современный городской шик. В его основе — уличная одежда с деталями в стиле «милитари». Для верхней одежды характерны камуфляжный принт, дерзкие расцветки, бомберы из ткани с металлизированным эффектом и контрастной подкладкой, которые следует носить с oversize-майками и удобными брюками, дополнив образ кроссовками или военными ботиками.

Одежда для уикенда представлена в коллекции Leisure Wear. В линейку вошли вещи с эффектом поношенности — свитера, футболки oversize, тренчи из вареной шерсти и камуфляжные пуховики, которые следует носить с легкими куртками из замши, куртками с капюшоном, двухцветными кардиганами и комфортными брюками.

Линия Platinum отражает поиски эксклюзивного художественного промысла и включает в себя две капсульные коллекции. Все вещи сшиты вручную. Кардиганы на молнии и водолазки из кашемира вручную связаны в Тоскане. То же касается и обуви — тосканские мастера превращают высококачественную кожу в ботинки, которые потом обрабатывают специальным способом для достижения эффекта поношенности.

В коллекции также представлена линия аксессуаров — рюкзаки, кейсы и небольшие изделия из кожи, созданные венецианскими мастерами.

Фотографии предоставлены компанией.