27.12.2016 07:17

Как заявил коммерческий директор компании «Ивановский полиэфирный комплекс» Игорь Сабаев, «проект этот сложный технологически и тяжелый по финансированию». Соответствующее заявление, сообщает Союзлегпром, топ-менеджер сделал на совместном заседании комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической промышленности, прошедшем в РСПП.

В частности, по словам Игоря Сабаева, не решена проблема по обеспечению комплекса базовым полуфабрикатом для ПЭТФ-продукции - терефталевой кислотой (ТФК), производимой в стране. Поэтому придется ее импортировать, в основном из Китая (до 80% по объему ее импорта); потребность в ТФК – до 500 тыс. т/год, если говорить о полной загрузке мощностей Ивановского комплекса».

Игорь Сабаев уточнил, что «максимальная проектная мощность комплекса – 600 тонн в сутки. Технология производства ПЭТФ-продукции здесь базируется на методе формования расплавов ПЭТФ». По словам представителя компании, вопросы полноценного финансирования реализации проекта «пока не решены окончательно. Намечается здесь софинансирование со стороны Фонда моногородов России, поскольку проект будет реализован в «моногороде» Вичуга Ивановской области». Что касается сроков ввода этого комплекса в действие в полном объеме, Игорь Сабаев считает, что самый ранний срок - к концу 2018-го – началу 2019 года.