Кашарель представлена в виде значка на лацкане пиджака, вышивки на футболках-поло и сорочках, а также значка на лейбле джинсов или брюках-чинос Cacharel, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее изделия коллекций были украшены фигурной буквой «C» или надписью «Cacharel».Сегодня на некоторых изделиях можно увидеть маленькую, но очень важную птичку кашарель: значок на лацкане пиджака, вышивка на футболках-поло и сорочках, значок на лейбле джинсов или брюках-чинос.

По словам представителей бренда, «обращение к своим истокам позволит ближе познакомить покупателей с историей и концепцией бренда, а также отразить истинный французский дух компании с мировым именем и значением».

Бренд Cacharel, названный в честь маленькой редкой птички – символа города Камарг, был основан в 1962 году Жаном Буске – нынешним Президентом компании.

Появление всемирно известных сорочек из крепа на обложке журнала Elle произвело ошеломительный успех, что позволило вывести Cacharel на мировой уровень, закрепив за ним звание инновационного бренда. Несколько лет спустя Жан Буске был награжден премией Оскар за экспорт. Получение столь престижной награды ознаменовало появление бутиков Cacharel по всему миру.

В 1995 году появилась мужская линия марки. На сегодняшний день бренд представляет собой сочетание элегантности и современности, воплощая искусство изысканно одеваться. Cacharel со своими технологиями, производственными мощностями и 1300 бутиками является одним из самых заметных брендов на международной арене.

В 2000-х годах первый бутик Cacharel открылся в Москве. Его успех послужил отправной точкой для динамичного развития фирменной сети бутиков.

На российском рынке представлена мужская линия марки: классические костюмы, смокинги, пиджаки, брюки, сорочки, джинсы, трикотаж, футболки, верхняя одежда, обувь, сумки и аксессуары.

В настоящее время сеть насчитывает более 25 бутиков в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Сочи.

Фотография предоставлена компанией.