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Ярмарка вакансий для предприятий легкой промышленности прошла сегодня в Бресте
23.03.2017 17:35
По поручению президента Белоруссии в Бресте состоялась ярмарка вакансий для предприятий легкой промышленности, сообщает пресс-служба Брестского горисполкома.
Сегодня, 23 марта, в Бресте прошла ярмарка вакансий для предприятий легкой (швейной) промышленности. Мероприятие было организовано управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. На совещании 9 марта он распорядился трудоустроить всех желающих в срок до 1 мая.
В ярмарке приняли участие граждане, желающие найти работу в швейной отрасли.
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