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Ярмарка вакансий для предприятий легкой промышленности прошла сегодня в Бресте

23.03.2017  17:35

По поручению президента Белоруссии в Бресте состоялась ярмарка вакансий для предприятий легкой промышленности, сообщает пресс-служба Брестского горисполкома.

Сегодня, 23 марта, в Бресте прошла ярмарка вакансий для предприятий легкой (швейной) промышленности. Мероприятие было организовано управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. На совещании 9 марта он распорядился трудоустроить всех желающих в срок до 1 мая.

В ярмарке приняли участие граждане, желающие найти работу в швейной отрасли.

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