20.07.2017 07:04

Кутюрье Вячеслав Зайцев представил юбилейную коллекцию «Экспромт» в рамках ХII российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Она была посвящена 35-летию московского дома моды Вячеслава Зайцева и 25-летию клуба «Деловая женщина».

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, в Левитановском культурном центре Плеса мэтр моды представил около 80 работ – от повседневной одежды до шикарных нарядов для вечера.

Вячеслава Зайцева поприветствовала зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова, которая передала модельеру приветственный адрес губернатора Павла Конькова. Глава региона подчеркнул, что дом моды, основанный в 1982 году, стал активным защитником моды от сложившихся стереотипов, превратив ее в независимый и самостоятельный вид искусства.

«Сегодня Московский дом моды – это центр воспитания хорошего вкуса, где формируется облик современного человека. Созданный на его базе Театр моды является убедительной зрелищной формой пропаганды красоты и творчества», - говорится в приветственном послании губернатора.