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«Юничел» готов производить обувь по корпоративным стандартам и спецтребованиям

03.08.2017  23:57

Компания «Юничел» предлагает клиентам обувь на заказ по специальным или корпоративным требованиям, сообщает пресс-служба организации.

Фабрика «Юничел» выпускает в год около 1,5 тыс. моделей обуви из натуральной кожи. Часть из них производится по специальным требованиям, например для медицинских работников, стюардесс, горничных или хостес.

Обувь для медработников – это сабо, которые выдерживают паровую дезинфекцию, не дают усадки и не пеленгуются медоборудованием.  Персонал из сферы обслуживание предпочитает модель «Мэри Джейн» на устойчивом каблуке и с ремешком на щиколотке. В униформу бортпроводниц, как правило, включены туфли-лодочки в фирменных цветах авиакомпании.

Помимо имеющихся спецмоделей, фабрика «Юничел» готова разрабатывать и отшивать обувь непосредственно по требованиям корпоративных заказчиков.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.

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