21.04.2017 14:13

Химкинская швейная мастерская, ставшая участником программы «Вместе», будет предоставлять услуги льготным слоям населения на специальных условиях, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.

Новым участником социальной программы «Вместе», реализуемой в Химках с декабря прошлого года, стала местная швейная мастерская. Она работает в округе более восьми лет и предоставляет услуги по индивидуальному и коллективному пошиву изделий любой сложности. Также здесь изготавливают вышивку для фехтовальщиков Химок, шьют костюмы для танцевальных и певческих коллективов.

После присоединения к программе «Вместе», мастерская начнет оказывать услуги льготным слоям населения на специальных условиях.

Организация находится по адресу: Нагорное шоссе, дом 2 строение 9.

«Компании-участники уникальной социальной программы «Вместе» имеют поддержку со стороны администрации. Участники социальной программы получают субсидии и скидки в размере до 40% на единый налог на временный доход. Социально ориентированные предприятия округа должны предоставлять свои услуги и товары льготным категориям жителей с максимальной скидкой», — рассказал о проекте директор МБУ «Малый бизнес Химки» Александр Свиридченков.

В настоящее время участниками программы стали уже более 90 предприятий.