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Кампания Philipp Plein по борьбе с контрафактной продукцией набирает обороты

24.10.2017  21:48

С января этого года Plein Group провела существенное количество прямых вмешательств, в ходе которых было изъято около 50 000 единиц контрафактного товара, сообщает компания.

Кампания по борьбе с контрафактной продукцией, запущенная Филиппом Пляйном, набирает обороты за счет усиления международной программы по защите брендов в более чем 35 странах: в Европе, России, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и США. Кампания развернута через ритейл и цифровые каналы и охватывает как социальные сети, так и запрещенные сайты.

В рамках немецкой дизайнерской политики, основывающейся на принципе «превосходства продукта и уважения к клиентам», Plein Group борется со всей контрафактной продукцией, имитирующей бренды Филиппа Пляйна.

Эта стратегия, в первую очередь, нацелена на защиту потребителей от любого проявления мошенничества. Еще одна задача – укрепление долгосрочных доверительных отношений со своей интернациональной аудиторией и предложение ей продукции, выполненной в соответствии с высокими стандартами качества.

Советуясь с итальянским Barzanò & Zanardo – лидером в сфере интеллектуальной собственности, Филипп Пляйн разработал глобальную стратегию с планом действий по борьбе с контрафакцией в регионах. Бренд уже провел существенное количество прямых вмешательств, в ходе которых было изъято около 50 000 единиц контрафактного товара с января этого года.

Вместе с тем в рамках цифровой среды команда юристов при поддержке Markmonitor занимается устранением рекламы подделок в Facebook, Instagram и других социальных сетях, а также чисткой интернета от внушительного количества сайтов и интернет-аукционов.

Подход Zero Tolerance, широко применяемый при сотрудничестве с местными властями и дистрибьюторами, сосредоточен не только на защите бизнеса и лояльности клиентов от неоригинального товара, но и на запрете незаконной практики, связанной с торговлей подделками, включая детский труд и торговлю оружием.

Кампания Филиппа Пляйна против контрафактной продукции сопровождается действенным планом развития розничной торговли, который подразумевает открытие от 1 до 3 новых магазинов в месяц по всему миру, что одинаково значимо как для наблюдения за различными рынками, так и для привлечения новых поклонников бренда.

АКТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ В ЧИСЛАХ

С января 2017 по сегодняшний день

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СТРАНЫ

ПРОВЕРКИ

ВСЕГО ИЗЪЯТО

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

РАССЛЕДОВАНИЯ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Болгария

45

3164

19

5

Румыния

42

3048

1

4

Сербия

31

1131

Словакия

4

296

Греция

1

1834

3

Украина

5

42

1

1

Хорватия

1

38

Казахстан

2

Венгрия

1

492

Чехия

1

57

Черногория

16

ФРАНЦИЯ

69

7645

22

37

БЕЛЬГИЯ

51

735

9

11

НИДЕРЛАНДЫ

6

2098

3

21

ГЕРМАНИЯ

24

1331

ТУРЦИЯ

1160

12

3

ИСПАНИЯ

15

774

2

ИТАЛИЯ

25

2050

10

РОССИЯ

33

5227

3

КИТАЙ

3

16897

9

ДРУГИЕ:

Санто-Доминго

1

950

Израиль

2

3564

Польша

3

194

Великобритания

10

914

Саудовская Аравия

1

100

ИТОГО:

374

53741

85

109

ОНЛАЙН

Ликвидировано

Разрешено

В ожидании

Социальные сети

5518

5275

253

Веб-сайты

1413

687

222

Рынки

22152

20737

1415

ИТОГО:

29083

26699

1890

Немецкий дизайнер Филипп Пляйн основал одноименный модный бренд в 2008 г. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Бренд включает в себя женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Philipp Plein представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Лас-Вегасе.

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