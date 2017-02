В романтической фотосессии, посвященной коллекции парных футболок от Bella Potemkina, приняла участие актриса Анна Хилькевич со своим супругом, сообщается в пресс-релизе компании.

Для Беллы Потемкиной капсульная линия парных футболок «для него» и «для нее» - не первый опыт. В прошлом году подобная коллекция получила большую популярность — заказы продолжили поступать и после праздника. На этот раз дизайн футболок отвечает актуальными трендам сезона. Сердечки приобрели необычную геометричную форму и выполнены с использованием глянцевой краски с зеркальной фактурой: красной — для девушек, золотистой — для мужчин, а также серебристой и черной.

«Любовь в разных ее проявлениях — к дочке, к родителям, к мужчине, к жизни, к профессии — это именно то, что вдохновляет меня на создание новых коллекций, - признается Белла Потемкина. - Это светлое чувство и движущий механизм, благодаря которому существует наш мир. Любовь — это смысл жизни на Земле. Именно эти идеи нашли отражение в праздничной капсуле!»

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотографии предоставлены компанией.