Новая технология Track&Go™ от Samsonite и Vodafone была официально представлена на одной из крупнейших выставок мобильной индустрии в мире – Mobile World Congress в Барселоне, сообщается в пресс-релизе компании.

Samsonite презентовал новое поколение аккумуляторов с продолжительным сроком службы – Narrowband-IoT (NB-IoT). Технология, разработанная совместно с европейской компанией Vodafone, выступает в качестве дополнительной опции к анонсируемому ранее Track&Go. Track&Go – специальное устройство, которое позволяет отслеживать местоположение сумки или багажа. Теперь путешественник без труда узнает, где находится его чемодан, лишь взглянув на экран своего гаджета. Совместно с Vodafone, Samsonite заинтересован в использовании всех преимуществ Narrowband-IoT. Подобные технологии представляют новое поколение методов дистанционного отслеживания объекта. Они ненавязчивы, более эффективны, и потребляют меньше энергии, что позволяет использовать маленькие батареи с продолжительным сроком службы.

Track&Go основывается на двух принципах: оповещении о близости багажа и геолокации. Благодаря специальным оповещениям о перемещении багажа, владелец сразу же получит сигнал, когда багаж выйдет за рамки его диапазона.

Чтобы воплотить в жизнь все идеи, Samsonite обратились за поддержкой к AccentSystems и мобильному агентству InThePocket, которые помогли с разработкой специального оборудования для интеграции с мобильным приложением.

В 2015 году во всем мире было потеряно около 23,1 миллиона единиц багажа. Из этого числа большинство чемоданов успешно доставляется обратно пассажирам, в среднем, в течение 48 часов. 6% утерянных вещей никогда не возвращаются к владельцами.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотография предоставлена компанией.