Мастер-класс «Экспорт товаров и онлайн-торговля в 21 веке: точки роста и дополнительные возможности» от DHL Express состоится 17 марта, в рамках конференции Fashion Futurum, сообщают организаторы.

Анна Клинскова, вице-президент DHL Express по продажам и маркетингу комментирует предстоящее событие: «DHL занимается логистикой и экспресс-доставкой в мировых масштабах. Мы работаем более чем в 220 странах мира и знаем международную торговлю как никто другой. Поэтому мы с удовольствием поделимся с индустрией моды практической информацией об экспортных операциях, чтобы помочь российскому fashion-рынку выйти на новые зарубежные рынки, наладить экспорт и покорить новые мировые подиумы. Мы доставляем моду, обеспечивая логистику для интернет-магазинов наших клиентов – ритейлеров и производителей дизайнерской одежды, домов моды, дизайнеров. Так, с помощью DHLприходят заказы из магазина бренда Vilshenko от российского дизайнера Ольги Вильшенко, наряды которой носят не только голливудские звезды, но и члены королевских семей Европы, например, норвежская кронпринцесса и княгиня Монако Шарлен. Таких примеров много, и нам вдвойне приятно вносить свой вклад в успех российской моды на мировом рынке».

DHL не просто обеспечивает логистику всех сезонов Mercedes Benz Fashion Week, но и способствует развитию модной индустрии, поддерживая молодых российских дизайнеров. С 2011 года компания DHL, совместно с Mercedes-Benz Fashion Week, провела уже 5 конкурсов начинающих дизайнеров. Это открытый конкурс для дизайнеров одежды, отличная возможность заявить о себе, получить от компании DHL грант на создание собственной коллекции и демонстрации ее на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

DHL является международным лидером в области логистики и экспресс-доставки, действующим в масштабах всего мира. Сеть DHL охватывает более 220 стран мира. В DHL работают свыше 350 000 сотрудников. DHLвходит в состав группы DeutschePost DHL. В 2016 году выручка группы компаний составила более 57 миллиардов евро.

DHL является одним из лидеров российского рынка экспресс-доставки и логистики. Компания DHL первой из международных экспресс-операторов начала работать в Советском Союзе в 1984 году; сегодня территория, обслуживаемая DHL Express, охватывает более чем 5 000 населенных пунктов в России, порядка 150 офисов компании открыты более чем в 120 крупнейших городах страны. С международной сетью российское представительство DHL связывают выделенные авиарейсы, ежедневно перевозящие около 32 тонн грузов.