Finn Flare запускает программу повышения эффективности продаж Mercaux в рамках реализации стратегии развития бренда и применения новейших digital-технологий, сообщает компания.

Mercaux – это web-портал для головного офиса и мобильное приложение на планшете – «шпаргалка» для продавца с информацией о товаре, его наличии и возможных комплектах с другими вещами. Данная платформа, созданная выпускницей Гарварда,появилась на рынке в 2015 году, но уже успела зарекомендовать себя как эффективное технологическое решение для ритейлеров. Программа активно используется несколькими российскими и международными брендами.

Схема работы программы проста. Сотрудник магазина сканирует штрих-код, и на экране устройства моментально появляется вся информация об изделии. Так, например, по запросу «серые брюки» будут представлены все доступные модели: приложение подскажет, какие размеры в наличии в данном магазине, в каких ближайших точках сети можно купитьтовар в нужном размере при его отсутствии, или предложит оформить заказ в интернет-магазине. В результате офлайн- и онлайн-продажи бренда поддерживают друг друга.

Приложение Mercaux также позволит быстро запускать специальные акции. Информация о новой маркетинговой кампании появится в режиме реального времени на всех планшетах, подключенных к программе. Увидев на экране устройства сообщение об акции, продавец сможет сразу рассказать о выгодном предложении покупателю.

Ключевое преимущество программы – возможность создавать образы с помощью специального конструктора.

Команда мерчендайзеров составляет готовые образы и кросс-продажные рекомендации с учетом поставленной задачи – продвинуть определенную группу товаров, возможно, пока не самую популярную. При этом создавать образы могут не только сотрудники головного офиса, но и продавцы в магазине, ориентируясь на предпочтения посетителей.

При желании клиент получит понравившийся образ на электронную почту. Таким образом, кросс-продажи существенно повышают средний чек, обеспечивая одновременный прирост выручки розничной сети и интернет-магазина.

В кабинете каждого подключенного к программе магазина сохраняются данные о частоте запросов моделей, поведении и предпочтениях покупателей. Вся информация генерируется в web-порталев виде наглядных отчетов, которые позволяют детально анализировать динамику пользования продавцами приложением и интереса покупателей к продукту.

Представители компании отмечают: «По опыту работы текущих клиентов Mercaux, можно прогнозировать рост эффективности продаж на 8 – 11%, причем первые результаты стоит ждать уже через месяц после запуска. Учитывая обороты продаж Finn Flare на сегодняшний день, такое увеличение выручки будет весьма существенным. Уже в 2016 году общий прирост продаж компании составил 15%, а оборот интернет-магазина вырос на 70%. По прогнозам экспертов, новая программа повышения эффективности продаж Mercaux должна качественно улучшить эти показатели».

Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.

Фотография предоставлена компанией.