Новый pop-up store итальянского бренда Geox расположился в атриуме Powerlong Plaza в Гуанчжоу, сообщается в пресс-релизе компании.

На открытии присутствовали основатель и президент Geox Марио Моретти Полегато и амбассадор бренда в Китае актриса Цзинь Тянь (Jing Tian).

Цзинь Тянь — одна из самых популярных актрис Китая, которая, несмотря на молодой возраст, уже снималась в Голливуде вместе с Мэттом Дэймоном в «Великой стене» (2016). Совсем недавно актриса закончила очередные съемки в «Тихоокеанском рубеже 2», картина выйдет на большие экраны в марте 2018 года.

«Я очень горжусь тем, что Цзинь будет представлять нашу новую рекламную кампанию. Она очень энергична и активна, и она идеально воплощает собой имидж Geox», — так Марио Моретти Полегато прокомментировал выбор бренда во время конференции.

Цзинь Тян в свою очередь отметила: «Для меня большая честь присоединиться к большой семье Geox. Последняя коллекция невероятно комфортная и стильная. Уверена, что она будет иметь большой успех у покупателей». Свою любовь к итальянскому бренду актриса продемонстрировала, выбрав для своего образа бархатные туфли из лимитированной коллекции «Осень-зима 2017/18», созданной итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито.

В pop-up store в Powerlong Plaza представлены все коллекции Geox, включая дышащие кроссовки Nebula и обувь, созданную с использованием запатентованной технологии AmphibioxTM, которая обеспечивает полную водонепроницаемость при любых погодных условиях.

Pop-up store будет открыт для посетителей в течение семи дней: с 4 по 10 ноября 2017 года.

Итальянский бренд Geox — один из ключевых мировых игроков в сегменте классической и повседневной обуви для женщин, мужчин и детей в среднем и выше среднего ценовом сегменте, а также в производстве верхней одежды для мужчин и женщин. Технологии Geox защищены 35 патентами. Продукция бренда представлена в 10 000 мультибрендовых магазинах и в 1134 монобрендовых магазинах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.