08.08.2017 21:15

«Юничел» расширяет ассортимент специализированной обуви, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Юничел» наладила выпуск обуви для медработников. Она соответствует требованиям Минздрава и выдерживает паровую дезинфекцию, не дает усадки, не пеленгуется медоборудованием.

Следующим шагом компании стала разработка обуви для работников аппарата судебных органов. Для женщин – это обычные туфли-лодочки на среднем каблуке. Для мужчин – классические туфли в тон костюму.

В коллекции производителя так же есть фасоны для работников разнообразных сервисных служб. Например, красноярский курорт «Бобровый лог» заказал обувь для своих сотрудников - модель конструкции «Мэри Джейн» на устойчивой платформе.

Специализированная обувь «Юничел» производится в России из отечественных материалов или материалов стран-членов Евразийского экономического союза. Это автоматически делает ее подходящей для различных закупок госорганов.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.