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Компания «Юничел» наладила производство обуви для медработников и госслужащих
08.08.2017 21:15
«Юничел» расширяет ассортимент специализированной обуви, сообщает пресс-служба компании.
Компания «Юничел» наладила выпуск обуви для медработников. Она соответствует требованиям Минздрава и выдерживает паровую дезинфекцию, не дает усадки, не пеленгуется медоборудованием.
Следующим шагом компании стала разработка обуви для работников аппарата судебных органов. Для женщин – это обычные туфли-лодочки на среднем каблуке. Для мужчин – классические туфли в тон костюму.
В коллекции производителя так же есть фасоны для работников разнообразных сервисных служб. Например, красноярский курорт «Бобровый лог» заказал обувь для своих сотрудников - модель конструкции «Мэри Джейн» на устойчивой платформе.
Специализированная обувь «Юничел» производится в России из отечественных материалов или материалов стран-членов Евразийского экономического союза. Это автоматически делает ее подходящей для различных закупок госорганов.
Обувная фирма «Юничел» — российское
предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого
ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске,
Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до
Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.
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