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Компания Kiabi презентовала коллекцию сезона весна-лето 2017 в России

21.03.2017  10:09

Новая весенне-летняя коллекция Kiabi для женщин, мужчин и детей доступна во всех российских магазинах бренда с 17 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

Женская коллекция Kiabi весна-лето 2017 объединила романтичные мягкие силуэты, элегантные комбинезоны, полоски в различном исполнении, а также стиль babydoll.

Среди обуви и аксессуаров на весну-лето 2017 представлены женские оксфорды в нежном золотистом цвете, универсальная танкетка, различные исполнения сумки-мешок и седельной сумки через плечо.

Бренд Kiabi был создан Патриком Мюллье в 1978 году на севере Франции. Сегодня Kiabi – это 449 магазинов (111 находятся за пределами Франции) и €1,558 млрд годового оборота (по данным за 2014 год). Коллекции бренда создаются в городе Эм (Hem). На российский рынок компания вышла в 2008 году, и сегодня насчитывает 15 магазинов в Москве, Самаре, Уфе и Краснодаре, а также интернет-магазин www.kiabi.ru, предлагающий доставку по всей стране.

Фотографии предоставлены компанией.

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