В осенне-зимнюю коллекцию Mothercare вошли линейки «В мире животных», «Осень в большом городе», «Розовые мечты» и «Давай поиграем!», сообщается в пресс-релизе компании.

Новая история для девочек «В мире животных» предлагает «окунуться в романтичную осень». В одежде много цветочных принтов, но уже с осенними мотивами. Цветовая палитра включает оттенки нежно-розового, ярко-желтого и зеленого.

Благодаря дизайнерам, история «Осень в большом городе» из новой коллекции получилась подходящей для активного времяпрепровождения. Линейка дополнена классическим синим, приглушенно-желтым и стильным серым цветом.

Романтичные розовые оттенки дополняют принты с балетными пуантами и цветами в коллекции «Розовые мечты». При создании моделей используется хлопок, а также мягкий флис, который сочетается с милыми изображениями котят и мышек, украшенными бантиками и стразами.

Модели из новой истории «Давай поиграем!» подойдут мальчикам постарше: вся линейка украшена принтами с элементами из компьютерных игр. Благодаря такой тематике одежда приобрела яркие насыщенные краски — зеленый, красный, желтый и синий.

Новая коллекция уже доступна в магазинах Mothercare и на www.mothercare.ru.

Компания Mothercare была основана в 1961 году в Великобритании. Сегодня торговая марка представлена в 53 странах мира более чем 1 200 магазинами. Из них 104 находятся в 25 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Сургут, Тольятти, Уфа, Ярославль, Подольск, Королев, Самара, Тюмень, Волгоград и др.

Фотография с сайта компании.