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Компания «Пеплос» начала прием заявок на школьную форму

03.02.2017  01:12

До 15 июля фабрика «Пеплос» из Челябинской области принимает коллективные заказы на пошив школьной формы, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Пеплос» из Чебаркульского района Челябинской области объявила открытым прием заявок на изготовление школьной формы. Предприятие предлагает одеть в едином стиле класс, параллель или всех учащихся без предоплаты - форма выкупается индивидуально в фирменных магазинах торговой сети. Для нестандартных детей подразумевается индивидуальный пошив. Есть возможность обмена уже приобретенной продукции.

Заказы принимаются до 15 июля.

С ассортиментом школьной формы «Пеплос» можно ознакомиться в печатном каталоге в любом из магазинов торговой сети, либо на сайте компании.

Чебаркульская швейная фабрика «Пеплос» основана в 1968 году. Производит мужские и детские костюмы, пиджаки, брюки, смокинги, жилеты. Костюмы выпускаются под двумя торговыми марками: Peplos и Majestic Legate. Годовой объем производства составляет более 150 тыс. единиц.

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