Бренд Samsonite представил новую коллекцию деловых сумок и аксессуаров для женщин, сообщает компания.

Karissa Biz – это легкие сумки с оригинальным дизайном. В серии представлены модели в черном, темно-синем, ярко-красном и светло-сером цветах. Кarissa Biz также включает в себя небольшой чемодан в мягком корпусе, сумку-шоппер и рюкзак.

В новом сезоне ассортимент линейки Lady Tech заметно расширился. Дымчатая цветовая палитра состоит из оранжевого, серого и темно-синего.

Коллекция Zalia состоит из сумок и рюкзаков с лаконичным и женственным дизайном. Модели представлены в красной, черной и бежевой цветовой гамме.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.