Коллекция S’Cure от американского бренда Samsonite посвящена лету, сообщается в пресс-релизе компании.

Линейка S’Cure представлена моделями в морском стиле и тропической тематики.

Коллекция S’Cure изготавливается из полипропилена Flowlite®. Благодаря этому материалу модели S’Cure сочетают в себе легкость и надежность. Трехточечная система блокировки обеспечивает сохранность вещей, а специальное уплотнение на створах ограничивает проникновение воды. Летняя коллекция S’Cure 2017 отличается стилистическим сочетанием ручек и колес, а также яркими акцентами на водоотталкивающей поверхности багажа.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.