|
|
Компания Stayer разработала экипировку для Олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс
07.11.2017 21:32
Презентация экипировки, созданной Stayer для участия российской сборной в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года, состоится 16 ноября в Особняке на Волхонке, сообщает компания.
Stayer – ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющей необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни.
Более 10 лет Stayer является партнером Федерации Фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке Stayer выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). Stayer является официальным поставщиком экипировки для соревнований Сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея).
Stayer всегда представляет коллекции с использованием авторских принтов, которые сочетают в себе русский дизайн и европейский стиль. Для экипировки сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс для XXIII Олимпийских игр дизайнеры бренда вдохновлялись одним из национальных символов России – знаменитым Собором Покрова Пресвятой Богородицы, больше известным под именем храма Василия Блаженного на Красной Площади. Авторский дизайн изделий, повторяющий в своем переплетении роспись храма, создает яркий образ спортсменов, который обращает на себя внимание сложностью исполнения, цветовой и стилистической гармонией.
На XXIII Олимпийские зимние игры Stayer экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции.
Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer: «Мы сотрудничаем с профессиональными федерациями, спортсменами и инструкторами, разрабатываем экипировку с учетом конкретного вида спорта, тем самым внося свой существенный вклад в повышение престижа российских спортсменов и популяризации российского спорта, в целом».
На презентации экипировки будут присутствовать:
Stayer – ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды, с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности» по версии Минпромторга. Коллекции Stayer представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте