Новый магазин сети Street Beat открылся 1 марта в столичном торгово-развлекательном центре «Океания», сообщает компания.

Магазины Street Beat – крупнейшая мультибрендовая российская сеть, где продаются кроссовки и кеды для повседневной жизни, а также баскетбольная игровая обувь. В Street Beat представлена как регулярные коллекции брендов Nike, Jordan, Vans, The North Face, Asics Tiger, Puma, Converse, Diadora, New Balance и др. брендов, так часто и их лимитированные коллекции. Помимо этого в сети магазинов представлена мужская и женская одежда и аксессуары от Nike Sportswear, Stussy, Undefeated и профильные средства для чистки обуви Crep и Sneaker Lab.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает уже 19 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотография предоставлена компанией.