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Компания «СветлогорскХимволокно» подала заявление на получение комплексного природоохранного разрешения

22.05.2017  20:01

В Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды направлено заявление на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию «СветлогорскХимволокно», сообщает пресс-служба компании.

Организация «СветлогорскХимволокно» обратилась в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды для получения комплексного природоохранного разрешения. На его основании компания планирует осуществлять работу до 2021 года.

В настоящий момент на предприятии функционирует система управления окружающей средой, сертифицированная в соответствии с СТБ ИСО 14001.

Основными мероприятиями по обеспечению экологической безопасности является модернизация газоочистного оборудования, повторное использование образующихся отходов производства, осуществление постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Общественное обсуждение заявления «СветлогорскХимволокно» в природоохранный комитет завершится 8 июня.

Предприятие «СветлогорскХимволокно» («Сохим») основано в 1964 году. В структуру компании входят: Завод искусственного волокна и Завод полиэфирных текстильных нитей. Продукция белорусского производителя экспортируется в 40 стран мира.

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