02.03.2017 23:31

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» конкурса «Лучшие товары Республики Белоруссия-2016» награду получила компания «СветлогорскХимволокно», сообщает пресс-служба производителя.

Республиканская комиссия по подведению итогов конкурса «Лучшие товары Республики Белоруссия – 2016» назвала победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения» компанию «СветлогорскХимволокно». Товар «Контейнеры мягкие среднетоннажные из полипропиленовой ткани грузоподъемностью 500-1500 килограмм» отмечен дипломом мероприятия.

«СветлогорскХимволокно» выпускает в год до 1,4 миллиона штук мягких среднетоннажных контейнеров из полипропиленовой ткани. В 2018 году планируется увеличить мощность производства в два раза.









Предприятие «СветлогорскХимволокно» («Сохим») основано в 1964 году. В структуру компании входят: Завод искусственного волокна и Завод полиэфирных текстильных нитей. Продукция белорусского производителя экспортируется в 40 стран мира.

Фотография с сайта компании.