Компания Under Armour выпустила новые беговые кроссовки Bandit 3

Кроссовки Bandit 3 дополнили обновленную линейку беговой экипировки Under Armour, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее в этом году ассортимент уже пополнился последней версией модели Gemini (третья итерация), новыми ультралегкими UA Velocity и UA Europa – первыми кроссовками с функцией «контроля» от бренда из Балтимора.

Bandit 3 – третья модель серии Bandit, предназначенная для улиц. Универсальные и легкие кроссовки оснащены технологией Charged Cushioning для смягчения и поглощения ударов при движении. Bandit 3 включают бесшовную пятку, которая подстраивается под форму ступни.

Приобрести кроссовки Bandit 3 можно в фирменном розничном магазине Under Armour в ТЦ «Метрополис». Кроме того, модель доступна для заказа онлайн на сайте Lamoda.ru.

Платформа Under Armour Connected Fitness™ поддерживает крупнейшее в мире онлайн-сообщество поклонников спорта и здорового образа жизни, предлагая широкий спектр приложений, таких как UA Record, Map My Fitness, Endomondo и My Fitness Pal. Головной офис Under Armour расположен в городе Балтимор (штат Мериленд, США). На Фондовой Бирже Нью-Йорка котируются две категории обыкновенных акций Under Armour: акции категории «C» под кодом «UA» и акции категории «A» под кодом «UAA».

Фотография предоставлена компанией.