Компания Women’secret презентовала свой новый fashion-фильм в Мадриде

В рамках премьеры фильма Wanted прошел показ коллекций Limited Edition и Women'secret SS18, сообщается в пост-релизе компании.

Linda Morselli, Joana Sanz, Coral Simanovich, Rocío Crusset, Estela Grande, Marta Ortiz, Celine Locks и другие модели представили новую коллекцию Limited Edition в формате fashion-шоу. Показ открыла известная испанская актриса, телеведущая и модель Cristina Pedroche.

Эльза Патаки, четвертый год являющаяся бренд амбассадором Women’secret, посетила мероприятие и была представлена испанской моделью и телеведущим Juan Betancourt в самом начале вечера. Laura Escanes, Paloma Lago, Ares Teixidó, Daniela Ospina, Eugenia Ortiz и Priscila de Gustín также стали гостями мероприятия.

Мероприятие прошло 2 ноября в The Riviera, которое стало одним из флагманских пространств для бренда Women’secret благодаря ежегодным fashion-показам.

На главном событии года Women’secret состоялась премьера фильма в жанре noir Wanted, главную роль в котором исполнила Эльза Патаки. Режиссером новой картины в четвертый раз выступила Паула Ортиз (Paula Ortiz).

Ведущим мероприятия Ночь Women'secret был Juan Betancourt, который ранее принял участие в презентации коллекции весна-лето 2017.

Women’secret входит в Grupo Cortefiel. Бренд был создан в 1993 году, его международная экспансия началась в 2001 году. Сегодня Women’secret насчитывает более 700 магазинов в более чем 70 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 80 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.