22.12.2016 01:19

Детские и молодежные театры моды состязались в Кирове на конкурсе «Зимние забавы», сообщает пресс-служба Управления культуры администрации города.

Российский конкурс детских и молодежных театров моды «Зимние забавы», входящий в программу проекта «Бал Васнецовской Снегурочки», прошел в Кирове 13 и 14 декабря. Местом проведения состязания стал городской дворец культуры «Космос». Здесь встретились гости из Перми, Владимира, Коврова, Дзержинска, Великих Луков и Кирова.

Конкурс проводился в трех номинациях: современная подростковая одежда, одежда с использованием народных традиций и индивидуальный показ одного костюма. Помимо состязательной части «Зимние забавы» включали культурную программу: экскурсию по «Царству Васнецовской Снегурочки», мастер-классы и т.д.









Средства, вырученные от продажи билетов на завершающий гала-концерт, потратят на установку памятника преподобному Трифону Вятскому.

«Мы надеемся, что конкурс станет незабываемым праздником творчества, детской фантазии и открытий накануне Нового года не только для его участников, но и для всех, кто посетит в эти дни ДК «Космос», — отметила Марина Исупова, начальник Управления культуры администрации города Кирова.

Фотография с сайта управления культуры администрации Кирова.