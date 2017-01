В новом сезоне в программу конкурса New Names BFW, партнером которого является белорусский бренд Mark Formelle, внесли дополнения, сообщают организаторы.

Эскизный тур ожидается 18 февраля в арт-пространстве «Кто такой Джон Голт?» (Шорная, 20), где участников ждет встреча с экспертным жюри, чей решающий выбор в итоге определит финалистов и победителей конкурса.

21 февраля все претенденты на победу посетят предприятие Mark Formelle в Заславле, чтобы ознакомиться с производством, а также получить материалы для создания коллекции.

Закрытая пре-демонстрация конкурсных коллекций пройдет 18 марта на предприятии MarkFormelle, где специалисты компании дадут каждому участнику свои комментарии и, если необходимо, рекомендации по улучшению коллекции.

Финальная пре-демонстрация коллекций дизайнеров-участников состоится 8 апреля. Местом проведения снова станет пространство «Кто такой Джон Голт?» по адресу Шорная, 20. На данном мероприятии члены экспертного жюри выберут коллекции, достойные участия в решающем этапе конкурса.

Финал конкурса состоится 23 апреля в НВЦ «Белэкспо» в рамках Belarus Fashion Week, адрес: пр-т. Победителей, 14.

Впервые за историю конкурса New Names BFW будет заявлено две номинации в категориях «Мужская коллекция» и «Женская коллекция». Это означает, что победителями станут сразу несколько конкурсантов.

С 8 по 23 апреля на сайте конкурса New Names, а также в социальных сетях в официальных группах Mark Formelle (Instagram, «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») будет проводиться онлайн-голосование, где все желающие смогут проголосовать за понравившуюся коллекцию, тем самым повлияв на выбор одного из победителей конкурса. Кроме того, некоторые приверженцы Mark Formelle при покупке на определенную сумму станут обладателями приглашений на финал конкурса New Names BFW by Mark Formelle.

Главным призом для победителя конкурса New Names BFW станет возможность запуска в массовое производство совместной с Mark Formelle коллекции одежды. Модели, разработанные победителем, поступят в продажу в сеть магазинов Mark Formelle по всей Беларуси, а автор коллекции получит определенный процент от их реализации. Призом зрительских симпатий станет графический планшет от партнеров конкурса. Полуфиналисты будут награждены энциклопедиями о моде, которые помогут дальнейшему развитию дизайнеров в их творческой сфере.

29 апреля 2017 года так же пройдет особое event-мероприятие, участие в котором смогут принять и те, кто голосовал за финалистов: среди них будут разыграны пригласительные билеты на закрытую вечеринку. Это новый формат для конкурса New Names BFW. Мероприятие станет площадкой для коммуникации представителей бренда Mark Formelle, молодых дизайнеров и покупателей бренда.

Фотографии предоставлены организаторами.