13.01.2017 23:01

«Парижская коммуна» получила диплом победителя конкурса-рейтинга предприятий индустрии детских товаров «Сделано для детства», сообщает пресс-служба компании.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова наградила компанию «Парижская коммуна» как победителя конкурса-рейтинга российских организаций индустрии детских товаров 2016 года «Сделано для детства». Торжественное вручение состоялось 15 декабря на Конгрессе индустрии детских товаров.









ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях. Торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).

Фотография с сайта компании.