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«Лакаса-Тэкс» вошла в список ведущих промышленных предприятий России

13.04.2017  22:39

В национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» включена барнаульская фабрика «Лакаса-Тэкс», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Лакаса-Тэкс» из Барнаула вошла в ежегодный национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» по итогам 2016 года.

Отмечается, что в реестр включаются организации и предприятия, занимающие лидирующие позиции в отраслях промышленности своего региона.



«Лакаса-Тэкс» — производитель махровых изделий Сибирского региона с законченным технологическим циклом. Материал изделий — 100% хлопок. Входит в состав группы СПТК.

Иллюстрация с сайта компании.

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