13.04.2017 22:39

В национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» включена барнаульская фабрика «Лакаса-Тэкс», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Лакаса-Тэкс» из Барнаула вошла в ежегодный национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России» по итогам 2016 года.

Отмечается, что в реестр включаются организации и предприятия, занимающие лидирующие позиции в отраслях промышленности своего региона.









«Лакаса-Тэкс» — производитель махровых изделий Сибирского региона с законченным технологическим циклом. Материал изделий — 100% хлопок. Входит в состав группы СПТК.

Иллюстрация с сайта компании.