16.12.2016 07:16

Две представительницы народных промыслов из Ханты-Мансийского автономного округа признаны победительницами в Кубке России по художественному творчеству «Ассамблея искусств» Всероссийского фестиваля дебютных проектов молодых авторов и исполнителей.

Екатерина Смирнова из Урая и Евгения Семина из Ханты-Мансийска представили на конкурс авторскую куклу, украшения и аксессуары.

Так, Екатерина Смирнова из Урая представила композицию текстильных авторских кукол на тему картины русского художника Василия Сурикова «Боярыня Морозова». Инсталляция изображает людей разных сословий — крестьян, разночинцев, купцов, знати.





Евгения Семина из Ханты-Мансийска стала победительницей Кубка России в номинации «Украшения и аксессуары». Она работает с такими материалами, как бисер, бусины, самоцветы, золотые нити, кожа.





Кубок, пишет РИЦ «Югра», объединил четыре программы: выставочную, концертную, конкурсную и образовательную. Среди номинаций фестиваля были живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство и многое другое. В творческих состязаниях приняли участие около 1500 молодых авторов со всей страны.



