При создании новой коллекции Trussardi Jeans дизайнеры бренда вдохновлялись модой шестидесятых, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию вошли элегантные модели с элементами поп-арта. Must-have сезона — модели с яркими принтами: мелкий и крупный горох, геометрические фигуры, принт в полоску. Платья и кардиганы выполнены в стиле casual. Oversize-пальто и бомберы изготовлены из фактурной ткани. Приталенные блейзеры и комбинезоны — из натуральной кожи, стильные косухи — из замши. Модели из нейлона подчеркивают характерные черты стиля 60-х. Жакеты и свободные блузы из светлого денима украшены перфорацией. В коллекции представлены брюки-клеш с завышенной талией, выполненные в стиле «пэчворк», а также шорты с анималистичным принтом.

Мир музыки, стиль кантри — основа вдохновения при создании мужской линии. Бомберы, косухи, шипованные куртки, джоггеры — отражение стиля рок. Цветочные мотивы, клетка, принт в полоску украшают верхнюю одежду и шорты. Вышивка — яркий акцент на классических свитерах и футболках. Стиль милитари используется повсеместно. Джинсы, брюки и чиносы в разных оттенках завершают мужскую линию нового сезона.

В коллекции представлен широкий аксессуарный ряд: сникерсы выполнены в матовой и лаковой коже, представлены яркие сумки и клатчи.

Цветовая палитра варьируется от насыщенного синего, белого до канареечного, оранжевого и фуксии.

Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.

Фотографии предоставлены компанией.