Теперь бренд детской обуви «Котофей» представлен в сети магазинов Mothercare, сообщает компания.

Ассортимент Mothercare дополнили модели «Котофей» как для самых маленьких, так и для детей до 10 лет: ботинки, кеды, летние туфли,сандалии и многое другое.

Напомним, компания Mothercare была основана в 1961 году в Великобритании. Сегодня торговая марка представлена в 53 странах мира более чем 1 200 магазинами. Из них 101 находится в 25 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Сургут, Тольятти, Уфа, Ярославль, Подольск, Королев, Самара, Тюмень, Волгоград и др.

Компания «Егорьевск-обувь», созданная на базе Егорьевской обувной фабрики, — владелец торговой марки «Котофей», специализируется на производстве детской обуви. Продукция компании распространяется в России, в Белоруссии, на Украине, в Венгрии и Болгарии.