28.12.2016 07:28

На сегодняшний день в производстве химических волокон в России наиболее перспективно, с учетом трендов в мировом и внутреннем спросе, развитие производства целлюлозных волокон из различных видов сырья. Об этом заявил Дмитрий Клепиков, директор по НИР «НИИТЭХИМ».

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, на прошедшем в РСПП заседании комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической промышленности участники мероприятия обсудили, в частности, структуру производства химволокон. Так, по данным Клепикова, производство и экспорт таких волокон постоянно увеличиваются в Северной Америке, Западной Европе, КНР, Японии, индустриальных «драконах» Азии, ряде стран Восточной Европы и Ближнего Востока.

Что касается географической и сырьевой структуре производства ХВН, «больше всего ХВН в стране производят из вторичного ПЭТФ. Наиболее крупное предприятие этого сектора – «Комитекс» (г. Сыктывкар); основными продуцентами полиэфирных волокон также являются »Газпромхимволокно» (г. Волжский), производящее также полиэфирные нити для корда и других техизделий. «Куйбышевазот» и «Курскхимволокно» обеспечивают минимум 70% объема производства полиамидного волокна в стране. Крупным продуцентом полиэфирных нитей остается «Завидовский текстиль» (Тверская область).

Но совокупные объемы производства упомянутой продукции пока незначительные, в сравнении с темпами роста внутреннего спроса». В то же время, по словам эксперта, производство отмеченной продукции в РФ, «скорее всего, будет стагнировать или сокращаться из-за продолжающегося роста импорта. Кстати, потому и переносятся сроки ввода в действие ПЭТФ-комбината в Вичуге».