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На Украине закрываются магазины обуви Kari

08.08.2017  22:47

Обувная сеть Kari уходит из Украины, пишет Liga.net.

Сеть магазинов обуви Kari на Украине готовится к ликвидации. Информация об этом не подтверждена компанией, однако, уже запущена массовая рекламная рассылка о распродажах в связи с закрытием. Кроме того, есть сведения о расторжении договоров аренды.

В настоящий момент сеть Kari на Украине представлена 26-ю магазинами: в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и др. городах.

Kari — международная сеть магазинов модной обуви и аксессуаров для мужчин и женщин. Kari Kids — бренд детской одежды, обуви и аксессуаров. Сеть представлена в Польше, России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Kari работает в формате fast fashion и ориентирована на аудиторию от 17 до 40 лет. Kari Kids охватывает аудиторию от 0 до 17 лет. Проект принадлежит основателю «Эльдорадо» Игорю Яковлеву.

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