23.12.2016 07:23

Наблюдательным советом ВЭБ, который возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, рассмотрен и одобрен проект строительства в Вичуге Ивановской области комбината синтетического волокна.





Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, строительство нового производства начнется уже в 2017 году, в 2020 году планируется выйти на производственные мощности. Как, в частности, заявил в рамках прошедшего заседания губернатор Ивановской области Павел Коньков, на сегодняшний день потребность российских компаний в синтетическом волокне составляет около 200 тыс. тонн в год, и этот рынок растет. При этом все перерабатываемое в России волокно - импортное. «Со строительством комбината в Ивановской области мы делаем серьезную заявку на то, чтобы полностью обеспечить сырьем российский рынок и всех отечественных производителей, которые используют синтетику», - подчеркнул Павел Коньков.





Проект реализуется в моногороде Вичуга и предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тыс. тонн в год.





Основными потребителями продукции комбината станут текстильные предприятия (производство подкладочных материалов, одежды и спецодежды, наполнителей для мебели), автопром (обивочные ткани, шумо- и виброизоляция), домостроительные и дорожно-строительные компании (геотекстиль, основа для кровельных материалов, напольных покрытий), сельхозпредприятия (укрывные материалы, материалы для ландшафтных работ), а также ряд других отраслей. К настоящему моменту также проработан вопрос сырьевого обеспечения комбината синтетического волокна. Подписаны рамочные соглашения на поставку порядка 65 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год с ПАО «СИБУР Холдинг» и «Нижнекамскнефтехимом». Заключено соглашение с корейской компанией POSCO DAEWOO Co. на весь объем потребности в терефталевой кислоте – 155 тыс. тонн в год.





Добавим, в текущих ценах строительство комбината оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Планируется создание 550 новых рабочих мест. Проект включен в обновленную Стратегию развития текстильной промышленности России до 2025 года, получил поддержку высшего руководства страны.



