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Недостоверное декларирование товара стало причиной штрафа в 900 тыс. рублей

20.01.2017  20:32

Тверская компания заплатила штраф в 900 тыс. рублей за недостоверное декларирование товара из стекла, текстиля и сувенирной продукции, сообщает пресс-служба ФТС Центрального таможенного управления.

Тверской таможенный пост в ходе контроля выявил факт недостоверного декларирования товара. Одна из местных организаций получила груз на сумму более 1,5 млн рублей, содержащий изделия из стекла, текстиль, сувенирную продукцию и т.д. При этом получатель не стал проводить осмотр и пересчет отправления, доверившись информации в сопроводительных документах. За неучтенный товар компания заплатила штраф в 900 тыс. рублей.

Отмечается, что в Тверской области за 2016 год из-за недекларирования и недостоверного декларирования было взыскано штрафов на сумму в 5,4 млн рублей.

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