ТРЦ «Охта Молл» концерна SRV обнародует итоги конкурса на разработку логотипа Охты 6 апреля, сообщает компания.

20 марта завершился прием работ конкурса на разработку логотипа Охты. Всего в конкурсе приняло участие порядка 130 дизайнеров и архитекторов из Петербурга, а также других регионов России. 6 апреля будет объявлен победитель, и по эскизу его логотипа на Охте появится новый арт-объект.

Награждение участников пройдет в культурно-образовательном пространстве «Охта Lab» в ТРЦ «Охта Молл». В рамках финального события будут отмечены работы, вошедшие в шорт-лист, и объявлен победитель. В церемонии примут члены экспертного жюри, в которое вошли: Евгений Разумишкин (Глава Администрации Красногвардейского района), Екатерина Тимофеева (директор ТРЦ «Охта Молл»), Владимир Федосеев (основатель и креативный директор брендингового и коммуникационного агентства :Otvetdesign), Михаил Алексеевский (городской антрополог, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»), Руслан Чернобаев (генеральный директор и владелец FineStreet Media Group, руководитель проекта ARTPLAY SPb), Сергей Букин (архитектор-художник, основатель и руководитель архитектурной студии BU Workshop), Митя Харшак (дизайнер, учредитель и главный редактор журнал «Проектор»).

Также, на финальном событии ожидается специальный гость – голландский дизайнер, специалист по сити-брендингу Жак Кувейден (Jacques Koeweiden). Г-н Кувейден расскажет о брендинге территорий, разработке логотипов для культурных и коммерческих проектов в Нидерландах и за рубежом. Для названия своей лекции Жак Кувейден выбрал цитату Йохана Кройфа — легенды футбола: «Нет ничего труднее, чем легкий футбол!».

Среди проектов Кувейдена — разработка городской айдентики Амстердама для коронации Вилльяма-Александра, а также визуальная идентификация для Министерства образования, культуры и науки Нидерландов, музея Ван Гога в Амстердаме, Еврейского культурного квартала, айдентика бренда Open Minds India в рамках проекта индо-голландских пересечений.

Иллюстрация предоставлена организаторами.