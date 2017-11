Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет в Москве в Ювелирном доме «Эстет» 13-19 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Откроет 14-й сезон по традиции показ Дома моды Slava Zaitsev. Среди участников сезона также: Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Наталья Ледерер, Татьяна Савосина, Светлана Диво, Лариса Шарин, Вера Черепова), Frugoletto (Италия-Россия), Надежда Шибина,Cartas, Андрей Канунов, Bella Monella by CatischE (Италия-Россия), А-Store Kids, Veraletta, Franka-Victorya Grafsky, Александра Козловская (Белоруссия), Negoda Oksana, Russian Barbie, Наталья Мейтинг, George Black, Fashion Style, Kibovskaya Pablosky, «Кенгуру», Kalina, Batistini, Dom mod Julia Radova, Fleurs Mon Martre, Queen City (Екатерина Хандрикова, Moda No Time, Мария Пугачева, Лана Морозова, Moriel Corsetry, Наталья Касьянова, Anna Morozova, Екатерина Никитина), Miss Brilliants, Stasia&Stasia, Pers Ona by Di Moda Italia, PersOna by Sella, Margo Style, Dunaeva&Pospelova, Olga Bulanova, Вера Родионова, Alisia Fiori, Margo Style, Kalina, Veraletta, Istomina Oksana и др.

Отличительной чертой Estet Fashion Week, является демонстрация на подиуме не только коллекций одежды и аксессуаров, но и ювелирных коллекций. С 13 по 19 ноября на показах Estet Fashion Week можно будет увидеть украшения от ювелирных и часовых брендов: Roberto Bravo, Gevorkyan (Россия), «Ника» (Россия), Philippe de Cheron (Швейцария), «Киэрге» (Россия, Якутия), Gohfeld Jewellery (Россия),Escada (Швейцария), Bijou Tresor (США), Zlata, Draga.

Лучшие коллекции, показанные в течение недели, оценит жюри, состоящее из экспертов в области моды и стиля, а также медийных персон. Среди них – топ-стилист Сергей Зверев, топ-модель, телеведущая, директор «Музея моды» Оксана Федорова, продюсер, ректор РГУ им. Косыгина А.Н. (Технологии. Дизайн. Искусство) Валерий Белгородский, певец и продюсер Владимир Левкин, актриса и певица Согдиана, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, fashion-директор журнала «ОК!» Ирина Свистушкина, топ-модель, телеведущая Ирина Дмитракова, куратор курса «Ювелирный дизайн» Британской высшей школы дизайна Игорь Комов, гл. ред. Fashion Education Ирина Каримова и другие. Почетный председатель жюри – глава Дома моды Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев.

Estet Fashion Week, как всегда, подарит зрителям не только fashion-показы, но и ежедневную концертную программу. Среди участников: Виктория Дайнеко, Согдиана, Владимир Левкин, Светлана Разина (экс-«Мираж»), квартет VIVA, Шоу-балет Aeros, детская театр-студия «Непоседы», Александр Балыков, Анна Марти, Карина Эвн, Виктория Шкарина (экс-солистка группы «Основной Инстинкт»), Александр Блинов, Саванна, Андрей Бриг, Даяна Брют, Анна Малиновская, ЭльгА, Наталья Нейт, Марина Корвин, Александра Желяева, Виалика, Екатерина Суша, Криста, Ксения Деви и др.

Особенным пунктом программы Estet Fashion Week станут и традиционные «круглые столы» (начало в 16.30), которые будут интересны и полезны и дизайнерам, и моделям, и всем интересующимся модой и стилем (вход – по пригласительным недели моды). Заявленные темы: «Секреты продаж в Fashion-бизнесе: как добиться желаемого от кого угодно» (представляет Бизнес-Школа Бориса Жалило), «Ювелирная и часовая мода. Актуальные тренды» (представляет Изд-во «Часовая Литература»), «Как правильно подбирать нижнее белье?» (представляет бизнес-школа Елены Регак), «Мода и сексуальность» (участвуют экспертыЕлена Перелыгина, Любовь Белая, Елена Барбаш, Александра Миллер),«30 критических ошибок при выборе одежды» (представляет эксперт по стилю Александр Белов), «10 секретов успешных продаж коллекций одежды» (представляет агентство Fashion advisers).

Два дня из семи (14 и 15 ноября) будут посвящены детским показам – на подиуме будут презентованы детские коллекции, которые представят юные модели. Сбор гостей в эти дни – с 17.00.

Каждый день в финале программы среди посетителей недели моды будут разыграны призы от партнеров Estet Fashion Week: журнала «Ок», компании «Я из Тая», парфюмерного бара Aroma Event, свадебного агентства Shebi, виноторговой компании Wine Express, компания «Живой кофе» и других.

Кроме того, для всех посетителей ювелирных магазинов «Эстет-Авеню» (в непосредственной близости от ЮД «Эстет» - ул. Веткина, 2а) только с 13 по 19 ноября – 15% скидка на все украшения (при предъявлении билета). Украшения премиум-класса можно будет приобрести и в самом зале проведения показов – по специальным ценам.

Начало программы – в 18.00 (14, 15 ноября – с 17.00).

Адрес: Москва, ул. Веткина, 4. Ювелирный дом «Эстет» (м. «Марьина роща»). Вход – по пригласительным билетам.

Организатор Estet Fashion Week – Ювелирный дом «Эстет». Режиссер-постановщик – Дарья Черныш. Ведущий – Борис Черкасов.

