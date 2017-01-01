Организаторы Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» опубликовали клип, посвященный Деловой программе 49-го сезона

Клип «Зависит только от нас!» был снят по Деловой программе 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», которая прошла 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ, сообщает пресс-служба выставочной компании «РЛП-Ярмарка».



«В этом веке самый дорогой ресурс – данные», не без основания считает Джек Ма, создатель Alibaba Group. Сегодня время компьютерных технологий, цифровой экономики, получения быстро и оперативно новой информации, инициативных специалистов и бизнесменов, объединений и сообществ. Успешными станут только те компании, которые будут не просто идти в ногу со временем, а опережать его. Этому и посвящен клип, который был снят по Деловой программе 49-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» в Москве на ВДНХ.

Следует отметить, что абсолютно все эксперты и слушатели сошлись во мнении, что Деловая программа на Федеральной ярмарке «Текстильлегпром» уникальна и отличается от всех других выставочных проектов тем, что здесь проходят не промо-семинары, а предоставляется возможность получения полноценных знаний о технологиях, тенденциях и бизнес-процессах, которые можно использовать для успешного развития бизнеса своих компаний.

«Время изменилось! Если раньше качество считалось преимуществом, то сегодня нет не качественных компаний, бесплатная доставка уже не льгота, а требование, отсутствие у компании розничных магазинов, не освобождает от знаний психологии потребителей …», - считает Наталья Чиненова, ведущий консультант по организации розничных и оптовых продаж и франчайзингу FCG.

«Совместная деятельность – не вопрос бизнеса, а вопрос развития российской индустрии моды и ее будущего. Выйдем ли мы из позиции «законсервированных в банке» игроков и что предложим миру, станет ли продукция отечественного легпрома конкурентоспособной или нет – зависит только от нас. Деловое общение, деловые программы, открытые сообщества важны, и сегодня кардинально изменилось их содержание», – прокомментировал необходимость посещения специалистами мероприятий Деловой программы «Текстильлегпром» ведущий эксперт индустрии моды Андрей Бурматиков.

«Самая свежая информация на семинарах Андрея Бурматикова, адаптированная для российского рынка с позиции практикующего специалиста», - отметили постоянные слушатели, дизайнеры Ульяна Городилова из Санкт-Петербурга («Салют») и Светлана Тимошенко из Твери («Тверское швейное объединение»).

«Время – невозобновимый ресурс, будьте активными, используйте современные компьютерные технологии, невозможно быть конкурентоспособными, работая на инструментах прошлого века», – посоветовал Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация».

«Посетила предыдущий семинар по САПР «Грация» и как участник полгода работала бесплатно на этом ресурсе, а сегодня пришла заключить договор на приобретение системы», – рассказала Светлана Досманова, генеральный директор компании «Успех» из Белгорода.

Все клипы по ярмарке «Текстильлегпром», в которых представлены компании-участники выставки, вебинары, брифинги, конкурсные показы «Мода России» и «Экзерсис», байерские показы можно посмотреть на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube.

Юбилейная 50-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 13 – 16 марта 2018 года в Москве на ВДНХ в павильонах №69 и №75.

Видео предоставлено организаторами.