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Организаторы ярмарок «Текстилегпром» и Кожа-Обувь-Меха-Технология» подвели итоги 48-го сезона

28.02.2017  23:18

ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз 48-ой Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» и 25-ой (48-ой) Международной оптовой ярмарки «Кожа – Обувь – Меха – Технология».

Выставочные мероприятия, проходившие с 14 по 17 февраля 2017 года на ВДНХ, органично дополнили друг друга и сформировали масштабную экспозицию на площади 40 000 кв. метров. Участниками ярмарок стали около 2 000 компаний из 28 стран.

Значительная часть экспозиции состояла из стендов российских компаний. Начиная с первых ярмарок, приоритетом для организаторов является поддержка отечественных производителей, поэтому они традиционно широко были представлены на площадке «Текстильлегпром». Сегодня – это свыше 80% экспонентов.

Перспективы российского рынка способствуют и высокой привлекательности для зарубежных производителей. В экспозиции приняли участие торговые марки из Армении, Бангладеш, Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии, Южной Кореи и ряда других стран.

На церемонии открытия экспофорума участников и гостей тепло приветствовали президент ПАО «Рослегпром» Александр Круглик, генеральный директор АО «Текстильэкспо» Галина Ртищева, первый заместитель генерального директора ОАО «ВДНХ» Дмитрий Михайлов, заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц, торговый представитель Армении в России Карен Асоян.

Как отметил в выступлении вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, «Текстильлегпром» – это большое событие, которое проходит уже в 48-й раз и, как всегда, ярмарка имеет заполненные площади, это большой успех организаторов и всего профессионального сообщества, занятого в этом бизнесе».

10 тематических разделов выставки предоставили посетителям уникальный шанс ознакомиться с высококачественными образцами продукции самого широкого ассортимента. Ведущие производители и дистрибьюторы продемонстрировали коллекции одежды, головные уборы, трикотаж, чулочно-носочные изделия, белье, текстиль, аксессуары, обувь, кожу, меха, кожгалантерею, фурнитуру, сырье, комплектующие материалы, оборудование, технологии, инновационные разработки.

За четыре насыщенных рабочих дня экспозицию посетили более 30 000 специалистов - оптовые закупщики из разных регионов России и стран СНГ, в том числе представители торговых сетей, магазинов, оптовых компаний и торговых домов. Прошедшие ярмарки показали, что и в новой рыночной ситуации производители и оптовики активно используют выставочный формат, который является идеальным местом для коммуникаций, презентации нового продукта, поиска партнеров, расширения бизнеса и профессиональных знаний.

Деловая программа на «Текстильлегпром» служит важным инструментом общения профессионалов отрасли, поскольку сегодня обмен информацией и коммуникации занимают ключевое место в бизнесе. Компаниям, которые хотят отстоять свое место на рынке и выйти на новые уровни развития бизнеса, необходимо выйти за рамки собственных компетенций.

Цель мероприятий – показать новые пути развития и возможности для достижения конкурентного преимущества. В качестве спикеров выступают специалисты индустрии моды, обладающие уникальным опытом. На семинарах, мастер-классах, тренингах не просто затрагиваются актуальные вопросы, а проводится полноценный информационно-образовательный курс, касающийся всех бизнес-процессов в условиях быстро меняющихся информационных, коммуникационных и инновационных технологий.

Практик и аналитик моды Андрей Бурматиков первым в России презентовал на «Текстильлегпром» визуальные образы трендов в женской, мужской и детской моде сезона «весна-лето 2018». Особое внимание было уделено коммерчески ориентированным трендам предстоящего сезона, на которых следует строить бизнес российским компаниям.

Наталья Чиненова, ведущий специалист российского ритейла и консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group провела авторские мастер-классы по актуальным темам – необходимости внедрения технологий эффективных оптовых продаж и грамотному управлению розничными продажами.

Эксперт отметила, что несмотря на рост онлайн продаж, многими ведущими производственными компаниями из Европы и Америки доказано, что не бывает онлайн оптовых продаж, покупатель и продавец должны встретиться, как говорится «глаза в глаза». Отсюда важность шоу-румов и оптовых выставок.

В рамках Деловой программы была представлена новая 330 версия САПР «Грация». С ее возможностями для конструкторов, а также для процессов подготовки, учета, планирования и управления производством, познакомил коммерческий директор НПО «Грация» Андрей Ещенко.

В завершении состоялось награждение 70 предприятий Почетными дипломами АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ совместно с ПАО «Рослегпром» и ООО «РЛП-Ярмарка», подтверждающими высокие потребительские свойства и уровень качества производимой ими продукции.

Рекламная кампания ярмарок осуществлялась на радио, ТВ, в Интернете, отраслевых изданиях и на наружных рекламных носителях. Информационными партнерами Ярмарок выступили журналы «Ателье», FMD, Модный magazine и PROfashion; информационное агентство «РИА Мода»; интернет-порталы – ModaNews.ru, «Модная Россия», «Российский деловой реестр», «Сарафан24.ру», FashionUnited, Moda24/7, Intermoda.ru, ProCapitali$t, FashionEducation, «Осинка», Творческий lifestyle журнал I likeToday; клипы и ролики о ярмарке – Студия «Видеоника».

Следующие 49-я Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» и 26-я (49-я) Международная оптовая ярмарка «Кожа-Обувь-Меха-Технология» пройдут 29 августа – 1 сентября 2017 года на ВДНХ.

Фотографии предоставлены рекламно-информационной службой ООО «РЛП-Ярмарка».

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