ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз 48-ой Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» и 25-ой (48-ой) Международной оптовой ярмарки «Кожа – Обувь – Меха – Технология».

Выставочные мероприятия, проходившие с 14 по 17 февраля 2017 года на ВДНХ, органично дополнили друг друга и сформировали масштабную экспозицию на площади 40 000 кв. метров . Участниками ярмарок стали около 2 000 компаний из 28 стран.

Значительная часть экспозиции состояла из стендов российских компаний. Начиная с первых ярмарок, приоритетом для организаторов является поддержка отечественных производителей, поэтому они традиционно широко были представлены на площадке «Текстильлегпром». Сегодня – это свыше 80% экспонентов.

Перспективы российского рынка способствуют и высокой привлекательности для зарубежных производителей. В экспозиции приняли участие торговые марки из Армении, Бангладеш, Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии, Южной Кореи и ряда других стран.

На церемонии открытия экспофорума участников и гостей тепло приветствовали президент ПАО «Рослегпром» Александр Круглик , генеральный директор АО «Текстильэкспо» Галина Ртищева, первый заместитель генерального директора ОАО «ВДНХ» Дмитрий Михайлов, заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц, торговый представитель Армении в России Карен Асоян.

Как отметил в выступлении вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, «Текстильлегпром» – это большое событие, которое проходит уже в 48-й раз и, как всегда, ярмарка имеет заполненные площади, это большой успех организаторов и всего профессионального сообщества, занятого в этом бизнесе».

10 тематических разделов выставки предоставили посетителям уникальный шанс ознакомиться с высококачественными образцами продукции самого широкого ассортимента. Ведущие производители и дистрибьюторы продемонстрировали коллекции одежды, головные уборы, трикотаж, чулочно-носочные изделия, белье, текстиль, аксессуары, обувь, кожу, меха, кожгалантерею, фурнитуру, сырье, комплектующие материалы, оборудование, технологии, инновационные разработки.

За четыре насыщенных рабочих дня экспозицию посетили более 30 000 специалистов - оптовые закупщики из разных регионов России и стран СНГ, в том числе представители торговых сетей, магазинов, оптовых компаний и торговых домов. Прошедшие ярмарки показали, что и в новой рыночной ситуации производители и оптовики активно используют выставочный формат, который является идеальным местом для коммуникаций, презентации нового продукта, поиска партнеров, расширения бизнеса и профессиональных знаний.

Деловая программа на «Текстильлегпром» служит важным инструментом общения профессионалов отрасли, поскольку сегодня обмен информацией и коммуникации занимают ключевое место в бизнесе. Компаниям, которые хотят отстоять свое место на рынке и выйти на новые уровни развития бизнеса, необходимо выйти за рамки собственных компетенций.

Цель мероприятий – показать новые пути развития и возможности для достижения конкурентного преимущества. В качестве спикеров выступают специалисты индустрии моды, обладающие уникальным опытом. На семинарах, мастер-классах, тренингах не просто затрагиваются актуальные вопросы, а проводится полноценный информационно-образовательный курс, касающийся всех бизнес-процессов в условиях быстро меняющихся информационных, коммуникационных и инновационных технологий.

Практик и аналитик моды Андрей Бурматиков первым в России презентовал на «Текстильлегпром» визуальные образы трендов в женской, мужской и детской моде сезона «весна-лето 2018». Особое внимание было уделено коммерчески ориентированным трендам предстоящего сезона, на которых следует строить бизнес российским компаниям.

Наталья Чиненова, ведущий специалист российского ритейла и консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting Group провела авторские мастер-классы по актуальным темам – необходимости внедрения технологий эффективных оптовых продаж и грамотному управлению розничными продажами.

Эксперт отметила, что несмотря на рост онлайн продаж, многими ведущими производственными компаниями из Европы и Америки доказано, что не бывает онлайн оптовых продаж, покупатель и продавец должны встретиться, как говорится «глаза в глаза». Отсюда важность шоу-румов и оптовых выставок.

В рамках Деловой программы была представлена новая 330 версия САПР «Грация». С ее возможностями для конструкторов, а также для процессов подготовки, учета, планирования и управления производством, познакомил коммерческий директор НПО «Грация» Андрей Ещенко.

В завершении состоялось награждение 70 предприятий Почетными дипломами АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ совместно с ПАО «Рослегпром» и ООО «РЛП-Ярмарка», подтверждающими высокие потребительские свойства и уровень качества производимой ими продукции.

Рекламная кампания ярмарок осуществлялась на радио, ТВ, в Интернете, отраслевых изданиях и на наружных рекламных носителях. Информационными партнерами Ярмарок выступили журналы «Ателье», FMD, Модный magazine и PROfashion; информационное агентство «РИА Мода»; интернет-порталы – ModaNews.ru, «Модная Россия», «Российский деловой реестр», «Сарафан24.ру», FashionUnited, Moda24/7, Intermoda.ru, ProCapitali$t, FashionEducation, «Осинка», Творческий lifestyle журнал I likeToday; клипы и ролики о ярмарке – Студия «Видеоника».

Следующие 49-я Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» и 26-я (49-я) Международная оптовая ярмарка «Кожа-Обувь-Меха-Технология» пройдут 29 августа – 1 сентября 2017 года на ВДНХ.

Фотографии предоставлены рекламно-информационной службой ООО «РЛП-Ярмарка».