07.02.2017 23:25

Руководителей иркутской швейной фабрики «Вид» подозревают в невыплате заработной платы, сообщает NewsBabr.

Следственный комитет Иркутска изъял шесть системных блоков на швейной фабрике «Вид». Мера предпринята для доказательства невыплаты заработной платы. Об этом СМИ сообщила Ирина Чикуленко, генеральный директор компании.

Финансовый директор, бухгалтер и гендиректор «Вида» задолженность отрицают.

Пресс-служба следственного комитета отмечает, что в отношении фабрики проводится доследственная поверка.