20.03.2017 23:22

В марте 1922 года, 95 лет назад, основана фабрика обуви «Парижская коммуна», сообщает пресс-служба компании.

Первая государственная фабрика механического производства обуви, впоследствии получившая название «Парижской коммуны», начала работу 18 марта 1922 года. Предприятие названо трестом «Москож» в память французской революции. Предназначением фабрики было перевести на современные технологии ручное изготовление обуви.

С первых лет существования установилась связь между производством и вузами, которая оказала влияние на открываемые в 1930-е годы учебные и научные отраслевые учреждения. С течением лет фабрика стала флагманом обувной отрасли СССР.

В этом году предприятие отметило 95-летие.

ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях. Торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).