20.04.2017 23:08

Компания «ПНК им. С.М. Кирова» выступила спонсором конкурса «Стиль. Мода. Качество», сообщает пресс-служба организации.

Международный конкурс «Стиль. Мода. Качество» пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 22 апреля. Местом его проведения станет выставочный комплекс большого гостиного двора «Гостинка ART».

Подарки конкурсантам -дизайнерам сделает компания «ПНК им. С.М. Кирова», выступающая спонсором мероприятия.

Цель конкурса «Стиль. Мода. Качество» - установить цепочки взаимодействия дизайнер - производство – магазин.









Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова (ОАО «ПНК им. С.М. Кирова») — одно из старейших предприятий текстильной промышленности России основанное в октябре 1833 года. Сегодня ОАО «ПНК им С.М. Кирова» является крупнейшим не только в России, но и в Европе предприятием полного цикла по производству швейных, вязальных, вышивальных ниток и пряжи. На его долю приходятся более 60% ниток отечественного производства.

Фотографии с сайта компании.