Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды», организованная ВО «Фарэкспо», прошла с 28 сентября по 1 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, сообщается в официальном пост-релизе мероприятия.

В связи с 25-летием в адрес выставки поступило приветствие вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, в котором, в частности, говорится: «Индустрия моды» консолидирует специалистов отрасли для обсуждения актуальных проблем нашей индустрии, обмена практическим опытом по развитию модного бизнеса, продвижения отечественной и зарубежной продукции легкой промышленности на отечественном рынке, а также выхода российских предприятий на международный рынок».

Украшением праздничных торжеств стало выступление оперной дивы Натали Орли, сопровождаемое модными показами коллекций участников выставки – Псковской швейной фабрики «Славянка» и DiDi.

Около 200 компаний из 13 стран презентовали свою продукцию. Выставка обновилась более чем на 30%. Значительно расширилось белорусское представительство: привлекли внимание байеров разнообразием модельного и размерного рядов коллекции женской одежды Daloria, Kiara Collection, ТД «Ежевика», «Соджи», Ivera Collection и др. Увеличился ассортимент мужской одежды: молодая компания из Казахстана Dalatex, известная торговая марка Ricardo (Турция), швейная фабрика «Аэлита» (Вышний Волочек) предложили большой выбор мужских сорочек, идеально дополнивших экспозиции ведущих производителей мужского костюма Псковской швейной фабрика «Славянка» (ТМ Truvor), АО «Сударь» (Владимирская область), ЗАО «Александрия» (Краснодар), швейного предприятия «Северный» (Нижний Новгород). Наличие ярких тканей и фурнитуры от таких компаний, как Medas Textile, ОАО «Камволь», Alyzip, «Салитекс», «Сианна Диджитал» позволили привлечь на выставку дополнительную аудиторию посетителей, а также наладить долгосрочные контакты между экспонентами.

В коллекциях, представленных постоянными участниками выставки, нашли отражение модные тенденции следующих сезонов весна – лето 2018 и осень – зима 2018/2019: удобство в одежде и обуви, романтизм, буйство ярких красок, объемный мех, сочетание разных текстур и др. Многие компании разработали новый ассортимент специально к «Индустрии моды». Новинками порадовали Lovely Olgen (Тверь), «Славита» (Курск), Egmarra (Петрозаводск) и др.

Ежедневные показы на центральном подиуме позволили специалистам выявить наиболее интересные и продаваемые модели одежды.

Ярким событием деловой программы выставки является Экономический форум индустрии моды - отраслевая площадка, на которой ведется профессиональная дискуссия по актуальным вопросам развития легкой и текстильной промышленности. Открывавшая Форум специализированная конференция «Санкт-Петербург – центр индустрии моды, следующий этап. Синергетический эффект», собрала около 150 специалистов легкой промышленности. Основной темой для дискуссии стало взаимодействие всех представителей отрасли: дизайнеров, продавцов, производителей, государственных структур. Участники конференции выдвинули ряд предложений, которые затронули проблему налогообложения, трудовых ресурсов, продвижения российского товара на отечественном и зарубежном рынке.

Также в рамках Форума состоялись обучающие семинары, тренинги, мастер-классы:

семинар «Будущее в руках молодых» (автор – Майя Кузнецова);

семинар «Fashion Trends. Ключевые тенденции в моде на сезон весна-лето 2018» (спикер - Люба Попова);

мастер-класс «Продвижение fashion-бизнеса через социальные сети: успеваем за трендами, повышаем эффективность маркетинга» (ведет Александра Лаковникова);

семинар «Как поднять продажи в магазине средствами визуального мерчандайзинга? Современные технологии коммерческого ВМ» (спикер – Анна Баландина);

тренинг «Продавать! Приемы управления продавцами-консультантами: эффективные решения без больших вложений » (ведет Анна Бочарова).

Заметно расширил свою географию Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение Next». Представители 20 учебных заведений России, Литвы, Италии боролись за многочисленные награды от организаторов и партнеров мероприятия. Профессиональное жюри отметило высокий уровень представленных проектов во всех направлениях, разнообразие тем при общей грамотности выполнения, современности и точной адресной направленности проектов. Победителем в направлении «Костюм» и претендентом на Национальную премию индустрии моды в номинации дебют стала Ольга Матюхина (Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна) с коллекцией мужской одежды «#Пинкограм». Второй сезон подряд главный приз в направлении «Текстиль» достался Анастасии Ивановой (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица) за разработку коллекции плательных и костюмных тканей «Графика контрастов». В направлении «Графический дизайн» лучшей признана проектная графика «F 63.9» Елизаветы Авимской (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица).

С 28 сентября по 1 октября 2017 на выставке работала Ярмарка вакансий «Ценные кадры индустрии моды», организованная компанией «Фарэкспо» совместно с международным порталом FashionJobs.ru. Ежедневно банк вакансий обновлялся за счет компаний - участников выставки, на стенде появлялись новые резюме посетителей мероприятия. Сотни соискателей и работодателей нашли для себя на Ярмарке вакансий подходящие предложения.

В течение четырех дней Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды» была бизнес-пространством для проведения переговоров и заключения договоров, обмена опытом и профессиональных дискуссий. Гости мероприятий отметили, что созданные условия дают предпосылки для дальнейшего развития как отдельных компаний, так и отрасли в целом. Участие в выставке и деловой программе позволяют заявить о себе, выйти на новый уровень и раскрыть новые грани бизнеса.

Выставку и Экономический форум индустрии моды посетили 9344 человека, из них 48,3% - специалисты отрасли.

Следующая выставка «Индустрия моды» пройдет в Санкт-Петербурге c 29 марта по 1 апреля 2018 года.