30.01.2017 23:50

Коллекция «Фэшн-гвардия» получила гран-при конкурса молодых дизайнеров «Модная провинция» в Бердске, пишет издание «Свидетель».

Конкурс молодых дизайнеров одежды и аксессуаров «Модная провинция» пошел в Бердске в 41 раз в минувшее воскресенье, 29 января.

Участие в состязании принимали воспитанники школы «Меланж» в возрасте от 5 лет и старше. Самые маленькие конкурсанты представляли футболки собственного оформления, девушки постарше демонстрировали костюмы или коллекции. Отдельное внимание было уделено аксессуарам – сумкам, брошам, головным уборам и украшениям.

Гран-при конкурса получила Маргарита Макридина за коллекцию «Фэшн-гвардия». Девушка создала одежду в стили милитари, используя такие материалы как кожа, мех и трикотаж. За свою работу она получила сертификат на фотосессию.

1 место заняли Лиза Гек, Соня Кузнецова, Шапчина Соня и Лиза Дубровина.

2 место — Вика Якунинских, Ксюша Подзорова, Света Алексеева и Маргарита Сарапкина.

3 место в разных возрастных категориях разделили Самира Гурманова, Наташа Гаврилина, Настя Калугина и Арина Лукашина.