Специализированная выставка обуви и аксессуаров «СибШуз/ШузСтар», организованная «ITE Сибирь» и Shoesstar, проходила в Новосибирске с 9 по 11 марта, сообщается в официальном пост-релизе мероприятия.

На выставке были представлены коллекции сезона осень-зима 2017/2018. Посетив «СибШуз/ШузСтар-2017», руководители и специалисты компаний, специализирующихся на оптовой и розничной торговле, смогли обновить ассортимент обуви и аксессуаров, выбрав продукцию представленных торговых марок.

«Нам интересны клиенты из Сибирского региона, которые имеют розничные магазины или розничные сети, ― говорит руководитель оптового направления группы компаний «Обувь России» Наталья Шорохова. ― На выставке встретились с клиентами из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, Якутии. Наша цель ― собрать заказы на коллекцию осень-зима 2017-2018. На мой взгляд, посетителей на выставке было больше по сравнению с прошлым годом».

«В сравнении с прошлым годом, гораздо больше и посетителей, и экспонентов, ― говорит менеджер по продажам компании «Ришес» (французский бренд Frija) Александра Ежова. ― Охват клиентов больше ― есть не только Новосибирск, но и уральские, северные города. Были посетители из Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Красноярска и Казахстана. Мы в целом очень довольны, выставка прошла очень хорошо. Планируем расширить присутствие бренда на территории России, Сибири, а также в Казахстане. После выставки бренд будет представлен в Новосибирске, начинаем сотрудничество с ЦУМом».

«Нам интересен Западно-Сибирский регион, ― говорит менеджер компании Shoesmarket Татьяна Гавриленко. ― Мы открыли огромный офис в Турции, и у нас сейчас очень хорошая цена. Турция всегда продавалась у клиентов, а сейчас люди пришли в себя после кризиса, поэтому мы привлекаем все новых и новых клиентов. На стенде ждали представителей розничных магазинов, сетей, индивидуальных предпринимателей. Собирали предзаказы на сезон осень-зима. Помимо Турции, у нас был представлен Китай в очень хорошем ценнике. На стенде были посетители из Новосибирска и Новосибирской области, Омска, Томска, Барнаула и Алтайского края. Хотелось бы больше посетителей».

«Наши коллекции обновляются каждые полгода, и каждая новая коллекция ― это сбор всех тенденций, которые представлены на мировом рынке: новые каблуки, колодки, ― отмечает директор компании Regina Bottini Регина Тупицына. ―На выставке мы всегда единственные, кто представляет такой ассортимент цветной обуви. На «СибШуз» познакомились с новыми клиентами, в этот раз их было очень много. Организовано все очень хорошо, мы с удовольствием работали. Наблюдаем, что 50% клиентов решили отказаться от кожзама, это хорошая тенденция».

«На «СибШуз» приехали за новыми клиентами, ― говорит представитель компании GRISPORT Владимир Звягин. ― Выставка прошла очень неплохо, мы довольны, участвуем уже третий раз. Наши целевые посетители ― представители розничных и оптовых компаний, работающие на рынке Сибири. На стенде были посетители из Новосибирска, Искитима, Омска, Калачинска, Томска, Новокузнецка, Кемерово, Красноярска, Барнаула».

В рамках выставки состоялись презентации для специалистов от эксперта по продажам в индустрии моды Елены Виноградовой.

Так, 9 марта состоялась презентация «Модные тренды сезона осень-зима 2017-2018 для коммерческих закупок обуви и аксессуаров», где Елена рассказала о модной цветовой гамме, ключевых моделях обуви и аксессуаров, основных стилевых направлениях, актуальных приемах декора, и дала практические рекомендации по формированию коммерчески эффективной коллекции.

10 марта Елена Виноградова провела презентацию «Коллекция весна-лето 2017: продаем красиво и много». Специалисты обувной индустрии узнали, как подготовить персонал на входе в сезон и рассмотрели рабочие техники wow-продаж.

Следующая выставка «СибШуз/ШузСтар» будет проходить в Новосибирске с 6 по 8 сентября 2017 года.

Фотографии предоставлены организаторами.